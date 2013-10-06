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Avance

Противень

CP9671
  • ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО
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    Avance Противень

    CP9671

    ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    Avance Противень

    ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    Avance Противень

    ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасной компонент

      Подходит для:
      • HD9240/30
      • HD9240/31
      • HD9240/33
      • HD9240/34
      • HD9240/36
      • HD9240/90
      • HD9240/91
      • HD9240/93
      • HD9240/96

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