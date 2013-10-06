ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕКРАЩЕНО
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Запасной компонент
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