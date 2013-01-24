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1

Противень

CP9671
Общая оценка / 5
  • для замены текущего противня для замены текущего противня для замены текущего противня
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    Противень

    CP9671
    Общая оценка / 5

    для замены текущего противня

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    Противень

    для замены текущего противня

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    для замены текущего противня

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    Противень

    для замены текущего противня

    Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи

    для замены текущего противня

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HD9240/30
      • HD9240/31
      • HD9240/33
      • HD9240/34
      • HD9240/36
      • HD9240/90
      • HD9240/91
      • HD9240/93
      • HD9240/96

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