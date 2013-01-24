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для замены текущего противня
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены текущего противня
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
для замены текущего противня
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены текущего противня
Большая вместимость 1,2 кг для приготовления вкусных блюд для всей семьи
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь