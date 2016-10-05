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    Чаша

    CP9714

    для замены имеющейся чаши измельчителя

    Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чаша

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    для замены имеющейся чаши измельчителя

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    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1640/0x
      • HR1641/0x
      • HR1642/0x
      • HR1643/0x
      • HR1644/0x
      • HR1645/0x
      • HR1646/0x
      • HR1647/0x
    Badge-D2C

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