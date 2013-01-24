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Чаша

CP9714
Общая оценка / 5
  • для замены имеющейся чаши измельчителя для замены имеющейся чаши измельчителя для замены имеющейся чаши измельчителя
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    Чаша

    CP9714
    Общая оценка / 5

    для замены имеющейся чаши измельчителя

    Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чаша

    для замены имеющейся чаши измельчителя

    Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    для замены имеющейся чаши измельчителя

    Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чаша

    для замены имеющейся чаши измельчителя

    Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

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      для замены имеющейся чаши измельчителя

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1640/0x
        • HR1641/0x
        • HR1642/0x
        • HR1643/0x
        • HR1644/0x
        • HR1645/0x
        • HR1646/0x
        • HR1647/0x

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