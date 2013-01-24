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для замены имеющейся чаши измельчителя
Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющейся чаши измельчителя
Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
для замены имеющейся чаши измельчителя
Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющейся чаши измельчителя
Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.
Сменная деталь