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Philips Avent

Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

CP9914
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Для создания вакуума в молокоотсосе. Для создания вакуума в молокоотсосе. Для создания вакуума в молокоотсосе.
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    Philips Avent Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    CP9914
    Общая оценка / 5

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.

    Philips Avent Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.

    Philips Avent Силиконовая диафрагма для молокоотсоса

    Для создания вакуума в молокоотсосе.

    Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.

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      Для создания вакуума в молокоотсосе.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF332
        Подходит для:
        SCF334

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