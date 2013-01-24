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Для создания вакуума в молокоотсосе.
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для создания вакуума в молокоотсосе.
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.
Для создания вакуума в молокоотсосе.
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для создания вакуума в молокоотсосе.
Эта силиконовая диафрагма создает вакуум в электронном молокоотсосе.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь