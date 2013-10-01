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    Проводные телефоны

    CRD200W/51

    Телефон для всей семьи

    Удобство набора благодаря ЖК-дисплею c диагональю 3,3". С этим проводным телефоном, подключаемым по технологии Plug and Play, ваши руки всегда будут свободны во время разговора. Этот телефон работает даже в случае сбоя электропитания, поэтому вы всегда будете на связи.

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    Проводные телефоны

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    Телефон для всей семьи

    Удобство набора и общение в режиме громкой связи

    • CRD200
    • Дисплей 3,3"
    • Белый
    Определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*

    Определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*

    Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

    Громкая связь позволяет разговаривать, не занимая руки

    Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

    Большой легкочитаемый ЖК-дисплей 8,4 см (3,3")

    Большой легкочитаемый ЖК-дисплей 8,4 см (3,3")

    Журнал для регистрации 48 последних вызовов

    Журнал для регистрации 48 последних вызовов позволит отслеживать пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

    Беззвучный режим для спокойного отдыха и режим выключенного микрофона

    Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Просто отключите сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь тишиной и покоем. А благодаря режиму выключенного микрофона вы можете не волноваться, что ваш личный разговор будет услышан.

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      Определитель номера*, Ожидание вызова*, Отключение микрофона, Принятые звонки

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1
    Badge-D2C

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