CRD200W/51
Телефон для всей семьи
Удобство набора благодаря ЖК-дисплею c диагональю 3,3". С этим проводным телефоном, подключаемым по технологии Plug and Play, ваши руки всегда будут свободны во время разговора. Этот телефон работает даже в случае сбоя электропитания, поэтому вы всегда будете на связи.Узнать обо всех преимуществах
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Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.
Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.
Большой легкочитаемый ЖК-дисплей 8,4 см (3,3")
Журнал для регистрации 48 последних вызовов позволит отслеживать пропущенные, исходящие и входящие вызовы.
Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Просто отключите сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь тишиной и покоем. А благодаря режиму выключенного микрофона вы можете не волноваться, что ваш личный разговор будет услышан.
Комфорт
Размеры упаковки
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