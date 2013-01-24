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Поддерживает бритвенные головки в правильном положении
Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживает бритвенные головки в правильном положении
Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
Поддерживает бритвенные головки в правильном положении
Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживает бритвенные головки в правильном положении
Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь