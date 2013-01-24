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Держатель бритвенных головок

CRP147/01
  • Поддерживает бритвенные головки в правильном положении Поддерживает бритвенные головки в правильном положении Поддерживает бритвенные головки в правильном положении
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    Держатель бритвенных головок

    CRP147/01

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель бритвенных головок

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель бритвенных головок

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Проверить информацию о совместимости

    • AquaTouch/PowerTouch
    • PT700-899, AT700-899

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • PT710/17
      • PT710/20
      • PT710/41
      Подходит для:
      • AT890/16
      • AT890/17
      • AT890/20
      • AT890/41
      • AT891/14
      • AT891/16
      • AT893/20
      • AT893/41
      • AT940/20
      • PT730/14
      • PT730/15
      • PT730/16
      • PT730/17
      • PT730/20
      • PT730/41
      • PT735/14
      • PT735/15
      • PT735/16
      • PT735/17
      • PT735/20
      • PT735/41
      • PT736/18
      • PT736/19
      • PT860/14
      • PT860/15
      • PT860/16
      • PT860/17
      • PT860/20
      • PT860/41
      • PT870/14
      Подходит для:
      • PET741D/12
      • PD7022/05
      • PD9122/05
      • PD9122/12
      Подходит для:
      • PT737/16
      • PT737/18
      Подходит для:
      • PT737/16
      • PT737/18
      • PT866/17

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