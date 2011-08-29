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  • DualPrecision DualPrecision DualPrecision

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    PT860/16

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени.

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    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

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    DualPrecision

    Захватывает больше волосков

    • Плавающие головки DualPrecision
    • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
    • Откидной триммер
    Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

    Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

    Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

    Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

    Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

    Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

    Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

    Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 50 минут автономной работы, то есть около 17 сеансов бритья. А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Светодиодный дисплей

    Светодиодный дисплей

    Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Прорезиненная ребристая ручка
      • Не скользит
      • Эргономичная удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года
      Сменные головки
      Модель HQ8 была заменена на SH50
      Сменные бритвенные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Система Flex & Float
      Бритвенная система
      • Система Super Lift&Cut
      • Головки DualPrecision
      Стайлинг
      Встроенный откидной триммер

    • Удобство использования

      Очистка
      • Можно промывать под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Дисплей
      2 светодиодных индикатора
      Время работы бритвы
      Более 50 минут, до 17 сеансов
      При работе
      • От сети и от аккумулятора
      • Аккумулятор
      Время зарядки
      • 1 час
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Индикаторы дисплея
      • Аккумулятор заряжен
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка
      • Необходима замена бритвенных головок
      • Быстрая зарядка

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