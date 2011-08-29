PT860/16
DualPrecision
Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени.Узнать обо всех преимуществах
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Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.
Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Питание от сети и от аккумулятора
Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 50 минут автономной работы, то есть около 17 сеансов бритья. А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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