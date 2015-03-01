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  • ComfortCut ComfortCut ComfortCut

    Shaver series 5000 PowerTouch электробритва для сухого бритья

    PT849/26

    ComfortCut

    Бритва PowerTouch 5000 заряжает энергией по утрам. Моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. Теперь, благодаря системе SmartClean, ваша бритва всегда как новая.

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    Shaver series 5000 PowerTouch электробритва для сухого бритья

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    ComfortCut

    Быстрое и комфортное бритье

    • Система лезвий ComfortCut
    • Система Flex & Float
    • Система SmartClean
    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии благодаря SmartClean

    Поддерживайте бритву в идеальном состоянии благодаря SmartClean

    SmartClean позволяет очищать, смазывать и заряжать бритву нажатием одной кнопки, что обеспечивает оптимальную производительность день за днем.

    Удобная очистка в течение 3 месяцев совершенно бесплатно!

    Удобная очистка в течение 3 месяцев совершенно бесплатно!

    В комплект входит 1 бесплатный картридж для очистки, которого хватит на 3 месяца использования.

    Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

    Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

    Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 50 минут автономной работы, то есть около 17 сеансов бритья. А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Светодиодный дисплей

    Светодиодный дисплей

    Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      SmartClean
      • Зарядка
      • Картридж для очистки (в комплекте)
      • Очистка
      • Сушка
      • Смазка

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,2  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Не скользит
      • Эргономичная удобная ручка
      • Рифленая прорезиненная поверхность
      Отделка
      Пластик
      Цвет
      Серый

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • Модель HQ8 была заменена на SH50
      • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Система Flex & Float
      Бритвенная система
      Система лезвий ComfortCut
      Стайлинг
      Встроенный откидной триммер

    • Удобство использования

      Зарядка
      • Перезарядка
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      • 1 час
      Очистка
      • Можно промывать под водой
      • Система SmartClean
      Дисплей
      • 2 светодиодных индикатора
      • Индикация полного заряда аккумулятора
      • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор быстрой зарядки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      Время работы бритвы
      Более 50 минут, до 17 сеансов
      При работе
      • От сети и от аккумулятора
      • Аккумулятор

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Система SmartClean
    • Щеточка для чистки
    • Защитная крышка
    • Картридж для очистки

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