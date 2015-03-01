Другие продукты в комплекте
- Система SmartClean
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
- Картридж для очистки
PT849/26
ComfortCut
Бритва PowerTouch 5000 заряжает энергией по утрам. Моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. Теперь, благодаря системе SmartClean, ваша бритва всегда как новая.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.
SmartClean позволяет очищать, смазывать и заряжать бритву нажатием одной кнопки, что обеспечивает оптимальную производительность день за днем.
В комплект входит 1 бесплатный картридж для очистки, которого хватит на 3 месяца использования.
Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 50 минут автономной работы, то есть около 17 сеансов бритья. А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Питание от сети и от аккумулятора
Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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