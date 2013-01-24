Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Система очистки Jet Clean

CRP155/01
  • Для тщательной очистки бритвы Для тщательной очистки бритвы Для тщательной очистки бритвы
    -{discount-value}

    Система очистки Jet Clean

    CRP155/01

    Для тщательной очистки бритвы

    Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Система очистки Jet Clean

    Для тщательной очистки бритвы

    Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    Для тщательной очистки бритвы

    Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Система очистки Jet Clean

    Для тщательной очистки бритвы

    Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах

    Для тщательной очистки бритвы

    Проверить информацию о совместимости

    • AquaTouch/PowerTouch
    • PT860-999, AT810-999

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • PET7432/12
      • PET721C/12
      • PET721D/12
      • PET741D/12
      • PET745/12
      • PET941D/12
      Подходит для
      • PT710/20
      • PT715/14
      • PT710/17
      • PT710/41
      Подходит для:
      На данный момент нет данных

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты