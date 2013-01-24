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Для тщательной очистки бритвы
Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для тщательной очистки бритвы
Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
Для тщательной очистки бритвы
Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для тщательной очистки бритвы
Регулярная очистка вашей бритвы продлевает срок службы прибора. Система очистки Jet-Clean гарантирует превосходное очищение. Подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь