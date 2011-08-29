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Shaver series 5000 PowerTouch

Электробритва для сухого бритья

PT920/21
Общая оценка / 5
  • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
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    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    PT920/21
    Общая оценка / 5

    TripleTrack

    Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    TripleTrack

    Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    TripleTrack

    Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    TripleTrack

    Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

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      TripleTrack

      Площадь захвата больше на 50 %

      • Система TripleTrack
      • Вращающиеся головки
      От 60 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 1 час

      От 60 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 1 час

      От 60 минут в режиме автономной работы для 21 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 1 час, поэтому бритва готова к использованию в любое время

      Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

      Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

      Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

      Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

      Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

      Бритвенные головки DualPrecision электробритвы оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для удаления едва заметной щетины

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

      SmartPivot обеспечивает постоянный контакт с кожей

      SmartPivot обеспечивает постоянный контакт с кожей

      Бритва обеспечивает постоянный контакт 3 бритвенных головок с кожей для быстрого бритья

      Бритвенные головки TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

      Бритвенные головки TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

      Три бритвенные головки увеличивают площадь бритья на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

      Откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов

      Откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов

      Бритва с широким откидным триммером идеально подходит для подравнивания висков и усов

      Система Jet Clean чистит, заряжает и восстанавливает бритву

      Система Jet Clean чистит, заряжает и восстанавливает бритву

      Тщательно промывает, смазывает, сушит и заряжает бритву, восстанавливая ее для превосходного бритья день за днем

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Бреющая система TripleTrack
        • Бреющая система DualPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        • SmartPivot
        • Динамическое повторение контуров
        Дисплей
        • 2 светодиодных индикатора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикатор быстрой зарядки
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитная каппа
        Цвет
        Антрацит
        Чехол
        Мягкий чехол
        Стайлинг
        Встроенный откидной триммер

      • Удобство использования

        Гарантия 2 года
        Да
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Питание от сети и от аккумулятора
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Отделка
        • Передняя панель (лакированная)
        • Кольцо из полированного хрома
        • Зеркальная черная панель дисплея
        Очистка
        • Все части бритвы можно мыть под водой
        • Быстрая очистка отсека для волос
        Ручка
        • Удобная ручка
        • Прорезиненная ребристая ручка
        Время работы бритвы
        От 60 минут
        Время зарядки
        1 час
        Jet Clean
        Включает в себя систему Jet Clean

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Питание

        Сменные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальное энергопотребление
        5.4 W
        Jet Clean
        Jet Clean

      • Питание

        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,25 W

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