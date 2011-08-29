PT920/21
TripleTrack
Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
От 60 минут в режиме автономной работы для 21 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 1 час, поэтому бритва готова к использованию в любое время
Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи
Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
Бритвенные головки DualPrecision электробритвы оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для удаления едва заметной щетины
Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее
Бритва обеспечивает постоянный контакт 3 бритвенных головок с кожей для быстрого бритья
Три бритвенные головки увеличивают площадь бритья на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье
Бритва с широким откидным триммером идеально подходит для подравнивания висков и усов
Тщательно промывает, смазывает, сушит и заряжает бритву, восстанавливая ее для превосходного бритья день за днем
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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