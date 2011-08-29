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  • TripleTrack TripleTrack TripleTrack

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    PT920/21

    TripleTrack

    Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы.

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    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

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    TripleTrack

    Площадь захвата больше на 50 %

    • Система TripleTrack
    • Вращающиеся головки
    От 60 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 1 час

    От 60 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 1 час

    От 60 минут в режиме автономной работы для 21 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 1 час, поэтому бритва готова к использованию в любое время

    Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

    Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

    Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

    Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

    Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

    Бритвенные головки DualPrecision электробритвы оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для удаления едва заметной щетины

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

    Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

    SmartPivot обеспечивает постоянный контакт с кожей

    SmartPivot обеспечивает постоянный контакт с кожей

    Бритва обеспечивает постоянный контакт 3 бритвенных головок с кожей для быстрого бритья

    Бритвенные головки TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

    Бритвенные головки TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

    Три бритвенные головки увеличивают площадь бритья на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

    Откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов

    Откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов

    Бритва с широким откидным триммером идеально подходит для подравнивания висков и усов

    Система Jet Clean чистит, заряжает и восстанавливает бритву

    Система Jet Clean чистит, заряжает и восстанавливает бритву

    Тщательно промывает, смазывает, сушит и заряжает бритву, восстанавливая ее для превосходного бритья день за днем

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Jet Clean
      Jet Clean

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Антрацит
      Ручка
      • Удобная ручка
      • Прорезиненная ребристая ручка
      Отделка
      • Передняя панель (лакированная)
      • Кольцо из полированного хрома
      • Зеркальная черная панель дисплея

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • SmartPivot
      • Динамическое повторение контуров
      Бритвенная система
      • Бреющая система TripleTrack
      • Бреющая система DualPrecision
      • Система Super Lift&Cut
      Стайлинг
      Встроенный откидной триммер

    • Удобство использования

      Очистка
      • Все части бритвы можно мыть под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Дисплей
      • 2 светодиодных индикатора
      • Индикатор зарядки
      • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      • Индикация полного заряда аккумулятора
      • Индикатор быстрой зарядки
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Питание от сети и от аккумулятора
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Время работы бритвы
      От 60 минут
      Время зарядки
      1 час
      Jet Clean
      Включает в себя систему Jet Clean

    Badge-D2C

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