Более 60 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 60 минут автономной работы, то есть около 20 сеансов бритья. Бритва автоматически подстраивает уровень мощности под ваши движения, поэтому длительность сеанса может варьироваться. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.