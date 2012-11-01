PT925/19
TripleTrack
Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Головки TripleTrack с 3 круглыми лезвиями увеличивают бреющую поверхность на 50 %. Система прорезей и отверстий DualPrecision позволяет с комфортом сбривать и длинные волоски, и короткую щетину.
Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.
Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 60 минут автономной работы, то есть около 20 сеансов бритья. Бритва автоматически подстраивает уровень мощности под ваши движения, поэтому длительность сеанса может варьироваться. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Питание от сети и от аккумулятора
Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.