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  • TripleTrack TripleTrack TripleTrack

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    PT925/19

    TripleTrack

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия TripleTrack — гарантия более быстрого бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам займет у вас совсем немного времени.

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    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

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    TripleTrack

    Площадь захвата больше на 50 %

    • Вращающиеся головки TripleTrack
    • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    • Откидной триммер
    • Зарядное устройство и чехол
    Лезвия TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

    Лезвия TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

    Головки TripleTrack с 3 круглыми лезвиями увеличивают бреющую поверхность на 50 %. Система прорезей и отверстий DualPrecision позволяет с комфортом сбривать и длинные волоски, и короткую щетину.

    Система Pivot, Flex & Float

    Система Pivot, Flex & Float

    Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.

    Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

    Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

    Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

    Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

    Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

    Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    Более 60 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

    Более 60 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

    Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 60 минут автономной работы, то есть около 20 сеансов бритья. Бритва автоматически подстраивает уровень мощности под ваши движения, поэтому длительность сеанса может варьироваться. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Светодиодный дисплей

    Светодиодный дисплей

    Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      • Зарядное устройство
      Чехол
      Чехол для путешествий

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Не скользит
      • Эргономичная удобная ручка
      • Рифленая прорезиненная поверхность

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9
      Гарантия
      Гарантия 2 года

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Система Super Lift&Cut
      • Система TripleTrack
      Гибкость головки
      SmartPivot
      Стайлинг
      Встроенный откидной триммер

    • Удобство использования

      Дисплей
      2 светодиодных индикатора
      Очистка
      • Можно промывать под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Время работы бритвы
      Более 60 минут, до 21 сеанса бритья
      При работе
      • От сети и от аккумулятора
      • Аккумулятор
      Время зарядки
      • 1 час
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Индикаторы дисплея
      • Аккумулятор заряжен
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка
      • Быстрая зарядка
      • Необходима замена бритвенных головок

    Badge-D2C

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