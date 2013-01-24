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Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T
Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T
Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T
Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T
Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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