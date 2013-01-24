Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Крышка щетки для влажной уборки

CRP157
Общая оценка / 5
  • Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T
    -{discount-value}

    Крышка щетки для влажной уборки

    CRP157
    Общая оценка / 5

    Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T

    Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка щетки для влажной уборки

    Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T

    Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T

    Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка щетки для влажной уборки

    Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T

    Собирает пыль, грязь и протирает пол: пылесос Aqua Trio делает все сразу. Эта крышка защищает отсек влажной уборки во время использования. Крышку можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Качественно закрывает щетки для влажной уборки пылесоса Aqua T

    Для проверки совместимости перейдите на вкладку с характеристиками

    • AquaTrio
    • Желтый лайм

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • FC7070/01
      • FC7070/11

    • Подходит для

      AquaTrioPro
      • FC7080
      • FC7090
      • FC7088

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии