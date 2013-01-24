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Avance Collection

Венчик (1 шт.)

CRP212
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  • Дополнительный компонент для ручного блендера Дополнительный компонент для ручного блендера Дополнительный компонент для ручного блендера
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    Avance Collection Венчик (1 шт.)

    CRP212
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Дополнительный компонент для ручного блендера

    Вам нравится готовить соусы или взбитые сливки с помощью ручного блендера? Тогда этот дополнительный венчик станет для вас очень полезным аксессуаром.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Венчик (1 шт.)

    Дополнительный компонент для ручного блендера

    Вам нравится готовить соусы или взбитые сливки с помощью ручного блендера? Тогда этот дополнительный венчик станет для вас очень полезным аксессуаром.

    Дополнительный компонент для ручного блендера

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1651/90
      • HR1653/90
      • HR1655/90

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