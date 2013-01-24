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Дополнительный компонент для ручного блендера
Вам нравится готовить соусы или взбитые сливки с помощью ручного блендера? Тогда этот дополнительный венчик станет для вас очень полезным аксессуаром.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительный компонент для ручного блендера
Вам нравится готовить соусы или взбитые сливки с помощью ручного блендера? Тогда этот дополнительный венчик станет для вас очень полезным аксессуаром.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь