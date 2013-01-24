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Держатель бритвенных головок

CRP343/01
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  • Фиксатор для крепления бритвенных головок Фиксатор для крепления бритвенных головок Фиксатор для крепления бритвенных головок
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    Держатель бритвенных головок

    CRP343/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Держатель бритвенных головок

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах

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      Фиксатор для крепления бритвенных головок

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      • Для модельного ряда HQ8445–8899

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HQ8445
        • HQ8825
        • HQ8830
        • HQ8845
        • HQ8850
        • HQ8865
        • HQ8870
        • HQ8875
        • HQ8880
        • HQ8882
        • HQ8885
        • HQ8890
        • HQ8893
        • HQ8894
        Подходит для
        • 8831XL
        • 8845XL
        • 8846XL
        • 8867XL
        • 8881XL
        • 8892XL
        • 8894XL

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