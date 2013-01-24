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Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей пароварки-блендера Philips Avent. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
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Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей пароварки-блендера Philips Avent. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах