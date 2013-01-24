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Philips Avent

Ножевой блок

CRP398
Avent
Avent
  • Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере
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    Philips Avent Ножевой блок

    CRP398

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей пароварки-блендера Philips Avent. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ножевой блок

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей пароварки-блендера Philips Avent. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей пароварки-блендера Philips Avent. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ножевой блок

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере

    Этот ножевой блок — одна из запасных деталей пароварки-блендера Philips Avent. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

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      Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере

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      • зеленый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF870/20

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