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Фильтр для соковыжималки
Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтр для соковыжималки
Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр для соковыжималки
Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтр для соковыжималки
Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь