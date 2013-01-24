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Pure Essentials Collection

Сетка для соковыжималки

CRP538
Общая оценка / 5
  • Фильтр для соковыжималки Фильтр для соковыжималки Фильтр для соковыжималки
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    Pure Essentials Collection Сетка для соковыжималки

    CRP538
    Общая оценка / 5

    Фильтр для соковыжималки

    Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Pure Essentials Collection Сетка для соковыжималки

    Фильтр для соковыжималки

    Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для соковыжималки

    Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Pure Essentials Collection Сетка для соковыжималки

    Фильтр для соковыжималки

    Эта сетка из нержавеющей стали является частью соковыжималки. Она позволяет отфильтровать отжимаемый фруктовый или овощной сок. Сетку можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для соковыжималки

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    • Сталь

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1858/00
      • HR1858/50

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