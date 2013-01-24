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Philips Avent

Крышка для пароварки

CRP588
Avent
Avent
  • Крышка для кувшина пароварки-блендера Крышка для кувшина пароварки-блендера Крышка для кувшина пароварки-блендера
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    Philips Avent Крышка для пароварки

    CRP588

    Крышка для кувшина пароварки-блендера

    Эта крышка для кувшина пароварки-блендера Philips Avent гарантирует гигиеничность при приготовлении ингредиентов для детского питания. Ваша старая крышка потерялась или сломалась? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Крышка для пароварки

    Крышка для кувшина пароварки-блендера

    Эта крышка для кувшина пароварки-блендера Philips Avent гарантирует гигиеничность при приготовлении ингредиентов для детского питания. Ваша старая крышка потерялась или сломалась? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Крышка для кувшина пароварки-блендера

    Эта крышка для кувшина пароварки-блендера Philips Avent гарантирует гигиеничность при приготовлении ингредиентов для детского питания. Ваша старая крышка потерялась или сломалась? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Крышка для пароварки

    Крышка для кувшина пароварки-блендера

    Эта крышка для кувшина пароварки-блендера Philips Avent гарантирует гигиеничность при приготовлении ингредиентов для детского питания. Ваша старая крышка потерялась или сломалась? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

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      Крышка для кувшина пароварки-блендера

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      • серый
      • Пластик

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF870/22
        • SCF870/21
        • SCF870/20

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