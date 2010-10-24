CSM1000/00
Насыщенные басы в дороге
Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание.Узнать обо всех преимуществах
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Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.
Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.
Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы
Сабвуфер и усилитель объединены в компактном герметичном корпусе, что позволяет расположить устройство в любом месте в автомобиле — в багажнике или даже под сиденьем. Несмотря на малый размер, устройство обеспечивает плотные, мощные и глубокие басы.
Несколько механизмов защиты от перебоев питания.
Входной разъем АС позволяет направлять сигнал с головного устройства на усилитель, даже если в головном устройстве нет выходного гнезда RCA. Поэтому усилитель совместим не только с автомобильными устройствами от Philips.
Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.
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