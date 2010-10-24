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Насыщенные басы в дороге
Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы в дороге
Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах
Насыщенные басы в дороге
Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы в дороге
Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах
Входной разъем АС позволяет направлять сигнал с головного устройства на усилитель, даже если в головном устройстве нет выходного гнезда RCA. Поэтому усилитель совместим не только с автомобильными устройствами от Philips.
Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.
Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.
Несколько механизмов защиты от перебоев питания.
Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.
Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы
Сабвуфер и усилитель объединены в компактном герметичном корпусе, что позволяет расположить устройство в любом месте в автомобиле — в багажнике или даже под сиденьем. Несмотря на малый размер, устройство обеспечивает плотные, мощные и глубокие басы.
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