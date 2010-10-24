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  • Насыщенные басы в дороге Насыщенные басы в дороге Насыщенные басы в дороге

    Активный автомобильный сабвуфер

    CSM1000/00

    Насыщенные басы в дороге

    Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание.

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    Активный автомобильный сабвуфер

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    Насыщенные басы в дороге

    • 20,3 см (8")
    • Пиковая мощность 550 Вт
    Композитный конус — чистое звучание с минимальным уровнем искажений

    Композитный конус — чистое звучание с минимальным уровнем искажений

    Встроенный усилитель гарантирует наилучшее качество звучания

    Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.

    Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе

    Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

    Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

    Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

    Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

    Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

    Тонкий дизайн позволяет установить устройство под сиденьем

    Сабвуфер и усилитель объединены в компактном герметичном корпусе, что позволяет расположить устройство в любом месте в автомобиле — в багажнике или даже под сиденьем. Несмотря на малый размер, устройство обеспечивает плотные, мощные и глубокие басы.

    Несколько механизмов защиты от перебоев питания

    Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

    Высокочастотный входной разъем для подключения к источнику аудиосигнала

    Входной разъем АС позволяет направлять сигнал с головного устройства на усилитель, даже если в головном устройстве нет выходного гнезда RCA. Поэтому усилитель совместим не только с автомобильными устройствами от Philips.

    Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев

    Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.

    • Звук

      Диапазон частот
      30—135 Гц
      Сопротивление
      4 Ом
      Отношение сигнал/шум
      > 100 дБ
      Выходная мощность (макс.)
      550 Вт

    • Громкоговорители

      Тип АС
      Сабвуфер

    • Аксессуары

      Кабели
      Высокочастотный входной разъем с кабелями питания
      Краткое руководство
      Английский, испанский, португальский, русский

    Badge-D2C

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