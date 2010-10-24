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Активный автомобильный сабвуфер

CSM1000/00
  • Насыщенные басы в дороге Насыщенные басы в дороге Насыщенные басы в дороге
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    Активный автомобильный сабвуфер

    CSM1000/00

    Насыщенные басы в дороге

    Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активный автомобильный сабвуфер

    Насыщенные басы в дороге

    Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах

    Насыщенные басы в дороге

    Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активный автомобильный сабвуфер

    Насыщенные басы в дороге

    Оцените насыщенные басы автомобильного сабвуфера Philips CSM1000. Расположите его в любом месте в автомобиле — он такой тонкий, что поместится даже под сиденьем. Встроенный усилитель обеспечивает мощность 85 Вт (среднеквадратичная), а настроенные особым образом фильтры гарантируют впечатляющее звучание. Узнать обо всех преимуществах

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      Насыщенные басы в дороге

      • 20,3 см (8")
      • Пиковая мощность 550 Вт
      Композитный конус — чистое звучание с минимальным уровнем искажений

      Композитный конус — чистое звучание с минимальным уровнем искажений

      Высокочастотный входной разъем для подключения к источнику аудиосигнала

      Входной разъем АС позволяет направлять сигнал с головного устройства на усилитель, даже если в головном устройстве нет выходного гнезда RCA. Поэтому усилитель совместим не только с автомобильными устройствами от Philips.

      Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев

      Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.

      Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

      Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

      Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе

      Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

      Несколько механизмов защиты от перебоев питания

      Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

      Встроенный усилитель гарантирует наилучшее качество звучания

      Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.

      Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

      Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

      Тонкий дизайн позволяет установить устройство под сиденьем

      Сабвуфер и усилитель объединены в компактном герметичном корпусе, что позволяет расположить устройство в любом месте в автомобиле — в багажнике или даже под сиденьем. Несмотря на малый размер, устройство обеспечивает плотные, мощные и глубокие басы.

      • Звук

        Выходная мощность (среднекв.): 4 Ом
        85 Вт
        Выходная мощность (макс.)
        550 Вт
        Class
        AB
        Кол. каналов
        1
        Полный коэффициент гармонических искажений
        0,08 %
        Отношение сигнал/шум
        > 100 дБ
        Диапазон частот
        30—135  Гц
        Сопротивление
        4 Ом
        Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом)
        >80 дБ

      • Подключения

        Линейный вход (RCA)
        1 шт.
        Высокочастотный входной разъем
        1 шт.

      • Громкоговорители

        Количество динамиков
        1
        Тип АС
        Сабвуфер

      • НЧ-динамик

        Диафрагма
        Конус
        Материал диафрагмы
        Композитный
        Магнит
        Ферритовый
        Подвес динамика
        Резина

      • Улучшение звука

        Фильтр низких частот
        -12 дБ/окт
        Диапазон фильтра низких частот
        80—180 Гц

      • Управление электропитанием

        Источник питания
        12 В постоянного тока

      • Аксессуары

        Кабели
        Высокочастотный входной разъем с кабелями питания
        Краткое руководство
        Английский, испанский, португальский, русский

      • Размеры

        Глубина продукта
        350  мм
        Высота продукта
        80  мм
        Ширина продукта
        240  мм

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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