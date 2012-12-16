CSM102/12
Простая и удобная навигация к пункту назначения
Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.