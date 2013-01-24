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Автомобильная аудиосистема

CSM102/12
  • Простая и удобная навигация к пункту назначения Простая и удобная навигация к пункту назначения Простая и удобная навигация к пункту назначения
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    Автомобильная аудиосистема

    CSM102/12

    Простая и удобная навигация к пункту назначения

    Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Простая и удобная навигация к пункту назначения

    Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

    Простая и удобная навигация к пункту назначения

    Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Простая и удобная навигация к пункту назначения

    Благодаря высокочувствительной антенне система Philips CSM102 обеспечивает точную навигацию и поможет вам без труда добраться до места назначения.

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      Простая и удобная навигация к пункту назначения

      Технические характеристики

      • Подключения

        Навигация
        GPS-антенна (в комплекте)

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