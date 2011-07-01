CSP1200/00
Акустическая система для автомобиля
Почувствуйте силу музыки с мощным автомобильным сабвуфером CSP1200 30 см от Philips. Пиковая мощность 1600 Вт, прочный композиционный конус и четырехслойная медная звуковая катушка обеспечивают мощность звука и глубокую насыщенность басов.Узнать обо всех преимуществах
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Прочный магнитный резиновый чехол для защиты от механических повреждений.
Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.
Композитный конус высокой плотности для насыщенного усиления басов.
Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.
Существует множество автомобильных усилителей и сабвуферов с разнообразным уровнем номинального сопротивления. Двойные звуковые катушки позволяют добиться большей универсальности проводки. Благодаря дополнительному набору катушек и штекеров вы сможете легко и быстро установить подключение на 2, 4 или 8 Ом (в зависимости от уровня сопротивления). Подключите дополнительный сабвуфер, чтобы удвоить насыщенность басов или увеличить мощность автомобильного усилителя.
Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях.
Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.
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