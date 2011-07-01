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Акустическая система для автомобиля
Почувствуйте силу музыки с мощным автомобильным сабвуфером CSP1200 30 см от Philips. Пиковая мощность 1600 Вт, прочный композиционный конус и четырехслойная медная звуковая катушка обеспечивают мощность звука и глубокую насыщенность басов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Акустическая система для автомобиля
Почувствуйте силу музыки с мощным автомобильным сабвуфером CSP1200 30 см от Philips. Пиковая мощность 1600 Вт, прочный композиционный конус и четырехслойная медная звуковая катушка обеспечивают мощность звука и глубокую насыщенность басов. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая система для автомобиля
Почувствуйте силу музыки с мощным автомобильным сабвуфером CSP1200 30 см от Philips. Пиковая мощность 1600 Вт, прочный композиционный конус и четырехслойная медная звуковая катушка обеспечивают мощность звука и глубокую насыщенность басов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Акустическая система для автомобиля
Почувствуйте силу музыки с мощным автомобильным сабвуфером CSP1200 30 см от Philips. Пиковая мощность 1600 Вт, прочный композиционный конус и четырехслойная медная звуковая катушка обеспечивают мощность звука и глубокую насыщенность басов. Узнать обо всех преимуществах
Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.
Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.
Прочный магнитный резиновый чехол для защиты от механических повреждений.
Композитный конус высокой плотности для насыщенного усиления басов.
Существует множество автомобильных усилителей и сабвуферов с разнообразным уровнем номинального сопротивления. Двойные звуковые катушки позволяют добиться большей универсальности проводки. Благодаря дополнительному набору катушек и штекеров вы сможете легко и быстро установить подключение на 2, 4 или 8 Ом (в зависимости от уровня сопротивления). Подключите дополнительный сабвуфер, чтобы удвоить насыщенность басов или увеличить мощность автомобильного усилителя.
Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.
Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях.
Звук
Громкоговорители
НЧ-динамик
Размеры
Аксессуары
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