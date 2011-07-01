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  • Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля

    Автомобильный сабвуфер

    CSP1200/00

    Акустическая система для автомобиля

    Почувствуйте силу музыки с мощным автомобильным сабвуфером CSP1200 30 см от Philips. Пиковая мощность 1600 Вт, прочный композиционный конус и четырехслойная медная звуковая катушка обеспечивают мощность звука и глубокую насыщенность басов.

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    Автомобильный сабвуфер

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    Акустическая система для автомобиля

    Обеспечивает мощное и четкое звучание

    • 12"
    • Пиковая мощность 1600 Вт
    Прочный магнитный резиновый чехол для защиты от механических повреждений

    Прочный магнитный резиновый чехол для защиты от механических повреждений

    Прочный магнитный резиновый чехол для защиты от механических повреждений.

    Бутилкаучуковый подвес для максимально плавной частотной характеристики

    Бутилкаучуковый подвес для максимально плавной частотной характеристики

    Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.

    Композитный конус высокой плотности для насыщенного усиления басов

    Композитный конус высокой плотности для насыщенного усиления басов

    Композитный конус высокой плотности для насыщенного усиления басов.

    Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

    Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

    Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.

    Двойные звуковые катушки для универсальности проводки

    Двойные звуковые катушки для универсальности проводки

    Существует множество автомобильных усилителей и сабвуферов с разнообразным уровнем номинального сопротивления. Двойные звуковые катушки позволяют добиться большей универсальности проводки. Благодаря дополнительному набору катушек и штекеров вы сможете легко и быстро установить подключение на 2, 4 или 8 Ом (в зависимости от уровня сопротивления). Подключите дополнительный сабвуфер, чтобы удвоить насыщенность басов или увеличить мощность автомобильного усилителя.

    Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях

    Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях.

    Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

    Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.

    • Звук

      Диапазон частот
      20-1500 Гц
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      400 Вт
      Сопротивление
      4 Ом
      Чувствительность
      89 дБ

    • Громкоговорители

      Тип АС
      Сабвуфер

    • Аксессуары

      Кабели
      Провода АС
      Краткое руководство
      Английский, упрощенный китайский

    Badge-D2C

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