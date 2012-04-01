CSP620/00
Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с автомобильными стерео АС CSP620 от Philips. Эти трехканальные АС 16,5 см с пиковой мощностью 400 Вт оборудованы композиционным конусом с мягким куполообразным динамиком ВЧ PEI, позволяющим наслаждаться четким и естественным звуком.Узнать обо всех преимуществах
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Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.
Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.
ПЭИ (полиэфиримид) идеально подходит для куполообразных ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой прочности при растяжении, высокой твердости и устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (отверстие купола) способствует образованию высокочастотных тонов. Такие купольные динамики из полиэфиримида подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку полным спектром высоких частот. Форма купола позволяет распределить звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие частоты , находясь на любом сидении автомобиля.
Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.
Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы
Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях.
Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.
Идеально подходит для любых мест под АС (16,5 см).
Звук
Громкоговорители
Аксессуары
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