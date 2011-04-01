CSP650/00
Акустическая система для автомобиля
Слушайте музыку на полной громкости без искажений с компонентной автомобильной аудиосистемой CSP650 16,5 см от Philips. Пиковая мощность 240 Вт и внешний разделительный фильтр, восстанавливающий детали, сделают звучание музыки четким как никогда.Узнать обо всех преимуществах
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Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.
Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.
Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.
Высокие частоты являются направленными. Если ВЧ-динамик в машине направлен неверно, качество звучания снижается. ВЧ-динамики, расположенные внутри автомобильных акустических систем Philips, можно поворачивать на угол до 90 градусов, направляя звук в свою сторону независимо от того, в какой части машины установлены АС.
Прочный волоконно-композитный конус для надежной работы в любых условиях.
Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.
Шелк идеально походит для куполов ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой чувствительности и надежности, а также устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (купол) воспроизводит высокие частоты. Мягкие и легкие куполообразные динамики подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку деталями повышенной точности, как результат - теплые средние частоты и четкие высокие частоты. Форма купола позволяет распределять звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие ноты, находясь на любом сидении автомобиля.
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