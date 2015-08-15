Ключевые слова для поиска

  • Магическое сочетание стиля и качества Магическое сочетание стиля и качества Магическое сочетание стиля и качества

    АС домашнего кинотеатра Zenit

    CSS5330G/12

    Магическое сочетание стиля и качества

    АС домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простое использование. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводной сабвуфер гарантируют удобное размещение устройства и максимум впечатлений от прослушивания.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    АС домашнего кинотеатра Zenit

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Магическое сочетание стиля и качества

    Больше свободы без спутанных проводов

    • Звук 3.1, беспроводной сабвуфер
    • Технологии Bluetooth® и NFC
    • HDMI 4K-2K
    HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD

    HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD

    HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4К составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4К может иметь более низкое разрешение — 3840 х 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4К-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

    Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    АС MTM-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости

    Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-сателлиты обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.

    Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук

    Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.

    Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

    Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

    • Звук

      Улучшение звука
      • Crystal Clear Sound
      • Dolby Digital Prologic II
      Звуковая система
      • Dolby Digital
      • Dolby pro-logic 2
      Выходная мощность сабвуфера
      220 Вт
      Выходная мощность АС центрального канала
      40 Вт
      Выходная мощность АС-сателлита
      40 Вт
      Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %
      340  Вт

    • Громкоговорители

      Типы громкоговорителей
      • 1 x АС центрального канала
      • АС-сателлиты — 2 шт.
      • Сабвуфер — 1 шт.
      Частотный диапазон АС-сателлитов
      120—18 000 Гц  Гц
      Драйверов на АС центрального канала
      • Широкополосные НЧ-динамики с овальным диффузором — 2 шт.
      • 1 x 1" ВЧ-динамик
      Сопротивление АС-сателлитов
      5  ohm
      Частотный диапазон сабвуфера
      45 - 150  Гц
      Сопротивление АС центрального канала
      4  ohm
      Излучатель сабвуфера
      НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
      Тип сабвуфера
      • Беспроводной сабвуфер
      • Система Bass Reflex
      Частотный диапазон АС центрального канала
      80—18 000 Гц  Гц
      Излучатели АС-сателлитов
      • Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт.
      • 1 x 1" ВЧ-динамик
      Полное сопротивление сабвуфера
      3  ohm
      Система
      Система 3.1

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      • Цифровой оптический вход
      • Аудиоразъем 3,5 мм
      • Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit
      • Вход HDMI (1 шт.)
      • Выход HDMI (передача 4K, ARC)
      Беспроводное соединение
      • Bluetooth 4.1
      • NFC
      • Беспроводной сабвуфер

    • Внешняя упаковка

      EAN
      48 95185 60737 5
      Длина
      64.7  см
      Количество потребительских упаковок
      1
      ширина
      28  см
      Вес брутто
      12.74  кг
      Высота
      41.5  см
      Вес нетто
      10.2  кг
      Вес упаковки
      2.54  кг

    • Комфорт

      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Канал возврата аудиосигнала
      • Автоматическое назначение аудиовходов
      • Переход в режим ожидания одним нажатием
      • Сквозное дистанционное управление
      Возможности HDMI
      • Реверсивный звуковой канал (ARC)
      • Тип содержимого
      • Передача 4К (30 кадров/с)

    • Мощность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      Питание сабвуфера
      220—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Источник питания АС центрального канала
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Через адаптер питания

    • Размеры упаковки

      Высота
      41.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Укладка
      ширина
      64.7  см
      Глубина
      28  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95185 60737 5
      Вес брутто
      11.8  кг
      Вес нетто
      10.2  кг
      Вес упаковки
      1.6  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      5.15  см
      ширина
      58  см
      Глубина
      9.8  см
      Вес
      1.248  кг

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарея типа AAA (1 шт.)
      • Адаптер электропитания
      • Шнур питания сети переменного тока (2 шт.)
      • Кронштейны для настенного крепления (2 шт.)
      • Винты (4 шт.)
      • Юридическая информация и сведения о безопасности
      • Торговые марки
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Размеры

      АС центрального канала (Ш x В x Г)
      580 x 52 x 98  миллиметра
      Вес АС центрального канала
      1,3  кг
      Сабвуфер (Ш x В x Г)
      228 x 406 x 265  миллиметра
      Вес сабвуфера
      5,7  кг
      АС-сателлит (Ш x В x Г)
      110 x 301 x 110  миллиметра
      Длина кабеля АС-сателлита
      3  м
      Вес АС-сателлита
      1,2  кг

    • Забота об окружающей среде

      Упаковка
      • Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов
      • Чернила на основе сои

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарея типа AAA (1 шт.)
    • Адаптер электропитания
    • Шнур питания сети переменного тока (2 шт.)
    • Кронштейны для настенного крепления (2 шт.)
    • Винты (4 шт.)
    • Юридическая информация и сведения о безопасности
    • Торговые марки
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.