АС домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простое использование. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводной сабвуфер гарантируют удобное размещение устройства и максимум впечатлений от прослушивания.
HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4К составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4К может иметь более низкое разрешение — 3840 х 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4К-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.
Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.
Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
АС MTM-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости
Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-сателлиты обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.
Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук
Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.
Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера
Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера
Звук
Улучшение звука
Crystal Clear Sound
Dolby Digital Prologic II
Звуковая система
Dolby Digital
Dolby pro-logic 2
Выходная мощность сабвуфера
220 Вт
Выходная мощность АС центрального канала
40 Вт
Выходная мощность АС-сателлита
40 Вт
Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %
340
Вт
Громкоговорители
Типы громкоговорителей
1 x АС центрального канала
АС-сателлиты — 2 шт.
Сабвуфер — 1 шт.
Частотный диапазон АС-сателлитов
120—18 000 Гц
Гц
Драйверов на АС центрального канала
Широкополосные НЧ-динамики с овальным диффузором — 2 шт.
1 x 1" ВЧ-динамик
Сопротивление АС-сателлитов
5
ohm
Частотный диапазон сабвуфера
45 - 150
Гц
Сопротивление АС центрального канала
4
ohm
Излучатель сабвуфера
НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
Тип сабвуфера
Беспроводной сабвуфер
Система Bass Reflex
Частотный диапазон АС центрального канала
80—18 000 Гц
Гц
Излучатели АС-сателлитов
Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт.
1 x 1" ВЧ-динамик
Полное сопротивление сабвуфера
3
ohm
Система
Система 3.1
Подключения
Разъемы на задней панели
Цифровой оптический вход
Аудиоразъем 3,5 мм
Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit
Вход HDMI (1 шт.)
Выход HDMI (передача 4K, ARC)
Беспроводное соединение
Bluetooth 4.1
NFC
Беспроводной сабвуфер
Внешняя упаковка
EAN
48 95185 60737 5
Длина
64.7
см
Количество потребительских упаковок
1
ширина
28
см
Вес брутто
12.74
кг
Высота
41.5
см
Вес нетто
10.2
кг
Вес упаковки
2.54
кг
Комфорт
EasyLink (HDMI-CEC)
Канал возврата аудиосигнала
Автоматическое назначение аудиовходов
Переход в режим ожидания одним нажатием
Сквозное дистанционное управление
Возможности HDMI
Реверсивный звуковой канал (ARC)
Тип содержимого
Передача 4К (30 кадров/с)
Мощность
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,5 Вт
Питание сабвуфера
220—240 В перем. тока, 50/60 Гц
Источник питания АС центрального канала
100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
Через адаптер питания
Размеры упаковки
Высота
41.5
см
Тип упаковки
Картон
Тип размещения на полке
Укладка
ширина
64.7
см
Глубина
28
см
Количество изделий в упаковке
1
EAN
48 95185 60737 5
Вес брутто
11.8
кг
Вес нетто
10.2
кг
Вес упаковки
1.6
кг
Габариты изделия
Высота
5.15
см
ширина
58
см
Глубина
9.8
см
Вес
1.248
кг
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA (1 шт.)
Адаптер электропитания
Шнур питания сети переменного тока (2 шт.)
Кронштейны для настенного крепления (2 шт.)
Винты (4 шт.)
Юридическая информация и сведения о безопасности
Торговые марки
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон (действ. во всем мире)
Размеры
АС центрального канала (Ш x В x Г)
580 x 52 x 98
миллиметра
Вес АС центрального канала
1,3
кг
Сабвуфер (Ш x В x Г)
228 x 406 x 265
миллиметра
Вес сабвуфера
5,7
кг
АС-сателлит (Ш x В x Г)
110 x 301 x 110
миллиметра
Длина кабеля АС-сателлита
3
м
Вес АС-сателлита
1,2
кг
Забота об окружающей среде
Упаковка
Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов