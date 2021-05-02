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    Кожаный кошелек

    DLK9712VB/97

    Кожаный кошелек для iPhone с MagSafe

    Кожаный материал, идеально подходит для вашего iPhone

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    Кожаный кошелек

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    Кожаный кошелек для iPhone с MagSafe

    • Для iPhone
    • с MagSafe
    • Черный

    Плоский портативный дизайн

    Компактный стильный дизайн устройства позволяет брать данные с собой в любую поездку. Мультимедийные файлы и документы всегда с вами, когда это необходимо.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12357 8

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12357 5

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      iPhone 12

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12357 1

    Badge-D2C

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