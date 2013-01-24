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PerfectCare Pure

Картридж от накипи

GC004/00
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    PerfectCare Pure Картридж от накипи

    GC004/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Картридж от накипи PureSteam*

    Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Pure Картридж от накипи

    Картридж от накипи PureSteam*

    Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Картридж от накипи PureSteam*

    На 99 % без накипи, срок службы в 5 раз дольше

    • Удаляет 99 % накипи
    • Подходит для PerfectCare Pure
    • 4 картриджа в комплекте
    Срок службы — 3 месяца

    Срок службы — 3 месяца

    Срок службы картриджа от накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе и частоты использования. В среднем 1 картриджа хватает на 3 месяца эксплуатации.

    5 лет гарантированной защиты от накипи

    5 лет гарантированной защиты от накипи

    Картридж от накипи PureSteam эффективно защищает прибор PerfectCare Pure от поломок, вызванных скоплением накипи. Гарантия защиты от накипи — 5 лет.

    Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

    Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

    Картридж PureSteam удаляет 99 % известкового осадка из водопроводной воды. Благодаря этому пар подается непрерывно, а на ткани не появляется белый налет.

    Прибор сообщит, когда нужно заменить картридж

    Прибор сообщит, когда нужно заменить картридж

    PerfectCare Pure сообщит, что картридж PureSteam пора заменить. Индикатор замены картриджа начнет мигать, на приборе раздастся сигнал, после чего — во избежание поломок и попадания грязных капель на ткань — устройство отключится. Чтобы продолжить эксплуатацию, необходимо либо использовать старый картридж с деминерализованной водой, либо установить новый картридж PureSteam.

    Продлевает срок службы в 5 раз

    Продлевает срок службы в 5 раз

    Предотвращает поломку прибора вследствие скопления накипи и продлевает срок его службы в 5 раз.

    Самая эффективная система удаления накипи

    Самая эффективная система удаления накипи

    Доказано, что уникальный картридж Philips PureSteam является самой эффективной встроенной системой защиты от известковых отложений.

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      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Картриджей в упаковке
        4
        Вес продукта
        0,19  кг
        Вес изделия с упаковкой
        0,83  кг
        Габариты изделия
        9,4 x 5,4 x 6,8  см

      • Логистические данные

        Размеры A-box
        13 x 31 x 37  см
        Вес A-Box
        5,4  кг
        Размеры F-box
        11 x 12 x 15  см
        Вес F-Box
        0,83  кг

      • Замена

        Подходит для
        PerfectCare Pure

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          • Изделие может выглядеть более темным и влажным, чем на упаковке. Для обеспечения оптимальной работы оно было предварительно обработано деминерализованной водой.