GC7635/30
Более простое и быстрое глажение
Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибораУзнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Используя экорежим с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличный результат глажения. Для ускорения работы включите турборежим, при котором генерируется больше пара.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Утюг с парогенератором предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Утюг с парогенератором поставляется в комплекте с креплением для безопасной переноски. Фиксация утюга на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение
Благодаря резервуару для воды емкостью 1,5 л вы можете гладить до 2 часов дольше без необходимости долива воды. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Наполнять резервуар утюга с парогенератором можно прямо из-под крана, а также с помощью кувшина или большой бутылки.
"Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении утюг с парогенератором оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения"
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря компактному дизайну прибор не занимает много места, и его удобно хранить. Легкая конструкция обеспечивает удобство переноски и использования. Глажение без лишних хлопот!
Картридж PureSteam удаляет 99 % накипи из водопроводной воды. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача пара, а на ткани не появляется белый налет.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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