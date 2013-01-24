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Более простое и быстрое глажение
Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибора. Узнать обо всех преимуществах
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Более простое и быстрое глажение
Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибора. Узнать обо всех преимуществах
"Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении парогенератор оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения."
Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличный результат глажения. Для ускорения работы включите турборежим, при котором генерируется больше пара.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение
Благодаря резервуару для воды емкостью 1,5 л вы можете гладить до 2 часов дольше без необходимости долива воды. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Наполнять резервуар парогенератора можно прямо из-под крана, а также с помощью кувшина или большой бутылки.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря компактному дизайну прибор не занимает много места и его удобно хранить. Легкая конструкция обеспечивает удобство переноски и использования. Глажение без лишних хлопот!
Картридж PureSteam удаляет 99 % известкового осадка из водопроводной воды. Благодаря этому пар подается непрерывно, а на ткани не появляется белый налет.
Аксессуары
Очистка от накипи
Легко использовать
Быстрое и мощное разглаживание складок
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80