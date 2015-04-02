Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

"Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении утюг с парогенератором оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения"