Ключевые слова для поиска

  • Более простое и быстрое глажение Более простое и быстрое глажение Более простое и быстрое глажение
  • Play Pause
  • Play Pause

    PerfectCare Pure Утюг с парогенератором

    GC7635/30

    Более простое и быстрое глажение

    Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибора

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerfectCare Pure Утюг с парогенератором

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Более простое и быстрое глажение

    без необходимости регулировки температуры

    • Пар под давлением 5 бар
    • Паровой удар 240 г
    • Крепление для переноски
    • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
    Экономия энергии в экорежиме

    Экономия энергии в экорежиме

    Используя экорежим с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличный результат глажения. Для ускорения работы включите турборежим, при котором генерируется больше пара.

    Пар под давлением 5 бар

    Пар под давлением 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Поддержка водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

    Поддержка водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

    Утюг с парогенератором предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Утюг с парогенератором поставляется в комплекте с креплением для безопасной переноски. Фиксация утюга на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

    Наша премиальная подошва

    Наша премиальная подошва

    Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение

    Резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

    Резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

    Благодаря резервуару для воды емкостью 1,5 л вы можете гладить до 2 часов дольше без необходимости долива воды. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Наполнять резервуар утюга с парогенератором можно прямо из-под крана, а также с помощью кувшина или большой бутылки.

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

    "Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении утюг с парогенератором оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения"

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

    Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

    Паровой удар до 240 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Самый компактный и легкий парогенератор

    Благодаря компактному дизайну прибор не занимает много места, и его удобно хранить. Легкая конструкция обеспечивает удобство переноски и использования. Глажение без лишних хлопот!

    Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

    Картридж PureSteam удаляет 99 % накипи из водопроводной воды. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача пара, а на ткани не появляется белый налет.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      • Деминерализованная вода
      • Картридж от накипи PureSteam
      Напоминание об очистке от накипи
      Да

    • Аксессуары

      Дополнительные картриджи от накипи
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      (с 1 картриджем) 3,19  kg
      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки
      40 x 23 x 28  cm
      Габариты изделия
      35,4 x 19,3 x 22,4  cm

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1500  ml
      Система автоотключения
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m
      Хранение шланга
      Отделение для хранения шланга

    • Экологическая безопасность

      Режим энергосбережения
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подошва
      T-ionicGlide
      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Мощность
      2400  W
      Безопасность и удобство использования
      Да
      Давление
      Макс. 5 бар
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      240  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да
      Интенсивный выброс пара
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.