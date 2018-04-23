GC4537/70
Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.Узнать обо всех преимуществах
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Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Пар проникает глубоко в ткань для легкого разглаживания жестких складок
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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