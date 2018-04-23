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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара

    Azur Паровой утюг

    GC4537/70

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.

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    Azur Паровой утюг

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

    • Постоянная подача пара 45 г/мин
    • Паровой удар 200 г
    • Подошва SteamGlide
    Система быстрой очистки от накипи

    Система быстрой очистки от накипи

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

    паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок

    паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань для легкого разглаживания жестких складок

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

    Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    • Удобство использования

      Превосходное скольжение подошвы
      3  stars
      Название подошвы
      SteamGlide
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Встроенная розетка
      Да
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Да
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      200  g
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Напряжение
      240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Быстрая очистка от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,552  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      13,7 x 16,7 x 33,2  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,88 x 15,33 x 31,95  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,791  kg
      Вес утюга + подставки
      1,569  kg

    Badge-D2C

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