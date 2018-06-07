Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

    Паровой утюг Azur Elite

    GC5039/30

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Наш самый удобный и мощный паровой утюг.

    Без риска прожечь ткань*, автоматическая интеллектуальная подача пара.

    *Для всех тканей, допускающих глажение

    Паровой утюг Azur Elite

    GC5039/30

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Без риска прожечь ткань, не требуются температурные настройки благодаря технологии OptimalTEMP.
    • Режим DynamiQ обеспечивает оптимальное количество пара, когда это необходимо.
    • Благодаря встроенному парогенератору в ткань проникает до 50 % больше пара для еще более быстрого разглаживания складок.
    • Интеллектуальное напоминание об очистке утюга от накипи и встроенный контейнер для сбора накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго.
    • Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва.

    • Ключевые особенности

      • Постоянная подача пара

        75  г/мин

      • Очистка от накипи и загрязнений

        Быстрая очистка от накипи

    • Технические характеристики

      Быстрое разглаживание складок
      Быстрое разглаживание складок
      Постоянная подача пара
      • 75 г/мин
      Функция Ionic Deepsteam
      • Да
      Питание
      • 3000 Вт
      Паровой удар
      • 260 г
      Вертикальное отпаривание
      • Да
      Легко использовать
      Легко использовать
      Название подошвы
      • SteamGlide Advanced
      Объем резервуара для воды
      • 350 мл
      Устойчивое вертикальное положение
      • Да
      Система "капля-стоп"
      • Да
      Большое отверстие для залива воды
      • Да
      Автоотключение
      • Да
      Комфортное глажение
      Комфортное глажение
      Длина шнура
      • 3 м
      Очистка от накипи
      Очистка от накипи
      Очистка от накипи и загрязнений
      • Быстрая очистка от накипи
      Размер и вес
      Размер и вес
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      • 33,3 x 17,5 x 13,5 см
      Гарантия
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года
      • Да
      Экологичность
      Экологичность
      Режим энергосбережения
      • Да
      Инструкция по эксплуатации
      • из 100 % переработанной бумаги

    Дополнительная информация

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Поиск и устранение неисправностей

    Протечка (1)
    Устройство (3)
    Индикаторы (1)
    Высокое качество (1)
    Шум (1)
    Проблемы с подачей пара (1)
    Параметры (1)
    Вернуться к другим вопросам
    Вернуться к другим вопросам

    Мы будем рады помочь вам лично

    • Позвонить

      Позвонить
      8-800-200-08-80
      Звонок с мобильных и стационарных телефонов из любого региона России бесплатный
      Круглосуточно 7 дней в неделю
    • WhatsApp

      Написать

      +7-915-200-08-80

      Круглосуточно 7 дней в неделю

      Внесите номер +7-915-200-08-80 в адресную книгу Вашего смартфона, затем откройте приложение WhatsApp, найдите созданный контакт и напишите нам
    Зарегистрируйте продукт

    Найти сервисный центр

    Контакты поддержки, Адреса авторизованных сервисных центров, Аксессуары и расходные материалы.
    Перейдите на страницу поддержки