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PerfectCare Performer

Парогенератор

GC8752/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Невероятно быстрое глажение Невероятно быстрое глажение Невероятно быстрое глажение
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8752/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Performer Парогенератор

    Невероятно быстрое глажение

    Парогенератор Philips PerfectCare Performer обеспечивает простое, эффективное глажение без риска прожечь ткань. Мощный постоянный пар проникает глубоко в волокна ткани, легко удаляя складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно быстрое глажение

      благодаря мощной постоянной подаче пара

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 450 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
      • со съемным резервуаром для воды
      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Система Smart Calc-Clean представляет собой встроенную функцию удаления накипи и очистки, позволяющую продлить срок службы парогенератора. Утюг напомнит о необходимости очистки и удаления накипи при помощи светового и звукового сигналов. Просто поместите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите процесс. Для сбора использованной воды и накипи обычно требуется около 2 минут. Парогенератор издаст звуковой сигнал, когда будет снова готов к использованию.

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Прочная антипригарная подошва SteamGlide Plus с керамическим покрытием оснащена внутренним слоем из оксида титана для качественного глажения.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Легкий парогенератор для удобного использования

      Легкий парогенератор для удобного использования

      Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали мощный парогенератор, который весит гораздо меньше стандартных моделей. Поэтому прибор устанавливается на гладильной доске в устойчивое положение и удобен в переноске.

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума

      При мощной подаче пара не обязательно должно быть очень шумно. Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора или прослушиванием музыки, не отвлекаясь на шум парогенератора. Прибор оснащен звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы

      Удобная ручка SoftGrip эргономичной формы обеспечивает комфортное использование парогенератора. Верхняя часть ручки покрыта очень мягким материалом с уникальной структурой. Эти особенности помогают сделать процесс глажения более приятным.

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        40 %
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Технология

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Цвет
        Темно-фиолетовый
        Превосходное скольжение подошвы
        5 stars
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Длина шнура питания
        1,8 m
        Длина шланга
        1,6 m
        Технология ProVelocity
        Да
        Процессор Smart Control
        Да
        Тихий насос
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4 stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        Максимальное давление насоса — 6,5 бар
        Мощность
        2600 W
        Паровой удар
        До 450 g
        Постоянная подача пара
        До 120 g/min
        Vertical steam
        Да
        Готовность к использованию
        2 minute(s)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Свет
        • Звук
        • Да

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        • Velcro Fix
        • Да
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,22 kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        24,6 x 33,5 x 44,9 cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        22 x 24 x 37 cm
        Вес утюга + подставка
        3,2 kg

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • экономия до 40% электроэнергии на основании данных IEC 603311; экологичный режим работы сравнивался с турбо-режимом

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