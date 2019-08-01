HC5612/15
Быстрая ровная стрижка
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки.Узнать обо всех преимуществах
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Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.
Просто промойте машинку под краном**.
Машинка для стрижки волос Philips 3000*** располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.
Мощный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоту использования.
Стригите волосы до нужной длины с 2 регулируемыми гребнями (от 3 до 28 мм с шагом 1 мм), 2-мм гребнем для щетины или без насадки до 0,5 мм.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.
Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Подравнивайте щетину или волосы с дополнительным 2-мм гребнем для бороды.
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