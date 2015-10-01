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Высокое качество и легкость в использовании
Saeco представляет Intelia Deluxe — интеллектуальную и удобную в использовании кофемашину, которая готовит великолепный кофе высочайшего качества. Элегантный дизайн корпуса неподвластен времени. Intelia Deluxe — это еще один повод для гордости компании Saeco.Узнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Классический капучинатор создан для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим бариста. С помощью классического капучинатора вы за считаные секунды сможете создать украшение для любимого напитка — нежную молочную пену.
Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 10 степеней помола кофемашины — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для мягкого классического кофе.
Выберите один из пяти уровней крепости, объем и температуру. С помощью функции памяти сохраните нужный объем для каждого напитка. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Благодаря широкому выбору — от эспрессо до капучино — каждый ценитель кофе найдет напиток, который придется ему по вкусу. Чашка бодрящего кофе утром или после обеда — вы сможете легко приготовить кофе для любого времени суток.
Инновационное запатентованное решение Saeco — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование вашей автоматической кофемашины. Заменяя фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. Кроме того, при установке фильтра AquaClean в вашу любимую кофемашину Saeco уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.
Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.
Цикл автоматической очистки упрощает уход за кофемашиной и продлевает срок ее службы. Вы сможете наслаждаться любимым кофе и не тратить время на очистку прибора.
Резервуар для воды и контейнер для отходов расположены на фронтальной панели, поэтому автоматическую кофемашину очень удобно использовать. Более того, вы легко можете проверить оставшееся количество зерен в контейнере для кофейных зерен.
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