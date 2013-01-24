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Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна
Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна
Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах
Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна
Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна
Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах
Клинически доказано, что световые будильники Philips Wake-Up Light улучшают самочувствие после пробуждения. Различные независимые исследования показали, что наши световые будильники повышают качество пробуждения, улучшают настроение и обеспечивают бодрость с самого утра. 92 % пользователей говорят, что наши световые будильники позволяют просыпаться мягче, а 88 % говорят, что световой будильник обеспечивает гораздо более приятные ощущения при пробуждении, чем другие устройства*. Также 92 % пользователей отметили, что им стало проще вставать с постели**
При включении посреди ночи световой будильник Sleep&Wake-Up Light будет гореть на малой яркости, чтобы вы не щурились от чрезмерно яркого света. Режим ночника можно с легкостью включать и отключать несколькими касаниями часов.
Минималистичный корпус выполнен в форме солнца. Функциональные элементы скрыты, а настройка устройства выполняется с помощью сенсорного экрана со светодиодной подсветкой, что обеспечивает стильный и функциональный внешний вид. Современный и приятный глазу дизайн отлично впишется в любой интерьер.
Наш многоуровневый встроенный сенсорный дисплей позволит вам легко и быстро выбирать необходимые параметры. Просто поднесите руку к дисплею и управляйте будильником касаниями кнопок. Будильник автоматически выбирает яркость дисплея в соответствии с уровнем освещенности в комнате. Вы также можете полностью отключить дисплей.
Каждый из нас по-своему воспринимает свет — того, что покажется вам ярким лучом света, может даже быть недостаточно для пробуждения другого человека. Наличие нескольких режимов яркости позволяет выбрать тот, что подходит именно вам. Обычно более высокая яркость означает, что человеку требуется меньше времени для полного пробуждения. Когда вы не спите, световой будильник можно использовать в качестве прикроватной лампы для чтения.
Просыпайтесь под звуки природы, спокойную музыку или любимую местную FM-радиостанцию. В установленное время пробуждения мягко начнет играть выбранная мелодия; в течение нескольких минут громкость воспроизведения будет понемногу увеличиваться. Это обеспечит мягкое, но полное пробуждение. Подключите мобильное устройство или планшет к разъему AUX, чтобы использовать будильник в качестве внешнего динамика.
Световой будильник Sleep&Wake-Up Light постепенно становится ярче при приближении к установленному времени. За 30 минут до срабатывания будильника начнется имитация рассвета. Свет постепенно будет становится все ярче: от мягкого красного оттенка к теплому оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом, поскольку мягкий свет начинает готовить его к пробуждению, когда вы еще спите. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы или любимая FM-радиостанция, которые позволят вам полностью проснуться в прекрасном настроении.
Программа имитации заката подготавливает тело ко сну, постепенно снижая яркость и громкость выбранного звука (при необходимости) в течение выбранного периода времени, помогая вам расслабиться перед сном.
Отложите сигнал светового будильника касанием верхней части устройства. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.
Вдохновляясь известными техниками дыхания и релаксации, мы создали функцию пульсирующего света, которая поможет вам расслабиться после активного дня и подготовиться ко сну. Дышите в ритме пульсирующего света или звука с закрытыми глазами, чтобы спокойно уснуть и отправиться в мир сновидений
Легко использовать
Вес и габариты
Технические характеристики
Звук
Индикатор
Безопасность и соответствие стандартам