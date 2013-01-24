Выберите уровень яркости, который подходит именно вам

Каждый из нас по-своему воспринимает свет — того, что покажется вам ярким лучом света, может даже быть недостаточно для пробуждения другого человека. Наличие нескольких режимов яркости позволяет выбрать тот, что подходит именно вам. Обычно более высокая яркость означает, что человеку требуется меньше времени для полного пробуждения. Когда вы не спите, световой будильник можно использовать в качестве прикроватной лампы для чтения.