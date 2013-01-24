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SmartSleep

Световой будильник Sleep&Wake-Up Light

HF3650/70
Общая оценка / 5
  • Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна
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    SmartSleep Световой будильник Sleep&Wake-Up Light

    HF3650/70
    Общая оценка / 5

    Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна

    Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах

    SmartSleep Световой будильник Sleep&Wake-Up Light

    Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна

    Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах

    Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна

    Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах

    SmartSleep Световой будильник Sleep&Wake-Up Light

    Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна

    Световой будильник Sleep and Wake-Up Light создан для того, чтобы вам было легче засыпать и комфортнее просыпаться. Спокойное пульсирующее освещение для глубокого дыхания и персонализированные настройки солнца. От экспертов по сну и создателей ведущих на рынке моделей Wake-Up Light. Узнать обо всех преимуществах

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      Световой будильник Wake-Up Light для правильного сна

      Приятное погружение в сон, легкое пробуждение

      • Имитация рассвета и заката
      • Функция RelaxBreathe для расслабления
      • Световые и звуковые индикаторы
      • Режим ночника
      Эффективность светового будильника Wake-Up Light доказана клинически

      Эффективность светового будильника Wake-Up Light доказана клинически

      Клинически доказано, что световые будильники Philips Wake-Up Light улучшают самочувствие после пробуждения. Различные независимые исследования показали, что наши световые будильники повышают качество пробуждения, улучшают настроение и обеспечивают бодрость с самого утра. 92 % пользователей говорят, что наши световые будильники позволяют просыпаться мягче, а 88 % говорят, что световой будильник обеспечивает гораздо более приятные ощущения при пробуждении, чем другие устройства*. Также 92 % пользователей отметили, что им стало проще вставать с постели**

      Мягкий источник света для ориентирования в темноте

      Мягкий источник света для ориентирования в темноте

      При включении посреди ночи световой будильник Sleep&Wake-Up Light будет гореть на малой яркости, чтобы вы не щурились от чрезмерно яркого света. Режим ночника можно с легкостью включать и отключать несколькими касаниями часов.

      Современный дизайн для стильной спальни

      Современный дизайн для стильной спальни

      Минималистичный корпус выполнен в форме солнца. Функциональные элементы скрыты, а настройка устройства выполняется с помощью сенсорного экрана со светодиодной подсветкой, что обеспечивает стильный и функциональный внешний вид. Современный и приятный глазу дизайн отлично впишется в любой интерьер.

      Многоуровневый сенсорный дисплей для удобного управления устройством

      Многоуровневый сенсорный дисплей для удобного управления устройством

      Наш многоуровневый встроенный сенсорный дисплей позволит вам легко и быстро выбирать необходимые параметры. Просто поднесите руку к дисплею и управляйте будильником касаниями кнопок. Будильник автоматически выбирает яркость дисплея в соответствии с уровнем освещенности в комнате. Вы также можете полностью отключить дисплей.

      Выберите уровень яркости, который подходит именно вам

      Выберите уровень яркости, который подходит именно вам

      Каждый из нас по-своему воспринимает свет — того, что покажется вам ярким лучом света, может даже быть недостаточно для пробуждения другого человека. Наличие нескольких режимов яркости позволяет выбрать тот, что подходит именно вам. Обычно более высокая яркость означает, что человеку требуется меньше времени для полного пробуждения. Когда вы не спите, световой будильник можно использовать в качестве прикроватной лампы для чтения.

      Выберите музыку и звуки, под которые хотите просыпаться

      Выберите музыку и звуки, под которые хотите просыпаться

      Просыпайтесь под звуки природы, спокойную музыку или любимую местную FM-радиостанцию. В установленное время пробуждения мягко начнет играть выбранная мелодия; в течение нескольких минут громкость воспроизведения будет понемногу увеличиваться. Это обеспечит мягкое, но полное пробуждение. Подключите мобильное устройство или планшет к разъему AUX, чтобы использовать будильник в качестве внешнего динамика.

      Имитация естественного рассвета для бодрого пробуждения

      Имитация естественного рассвета для бодрого пробуждения

      Световой будильник Sleep&Wake-Up Light постепенно становится ярче при приближении к установленному времени. За 30 минут до срабатывания будильника начнется имитация рассвета. Свет постепенно будет становится все ярче: от мягкого красного оттенка к теплому оранжевому, плавно переходя в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом, поскольку мягкий свет начинает готовить его к пробуждению, когда вы еще спите. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы или любимая FM-радиостанция, которые позволят вам полностью проснуться в прекрасном настроении.

      Имитация заката подготавливает тело к сну

      Имитация заката подготавливает тело к сну

      Программа имитации заката подготавливает тело ко сну, постепенно снижая яркость и громкость выбранного звука (при необходимости) в течение выбранного периода времени, помогая вам расслабиться перед сном.

      Просто коснитесь верхней части устройства для включения отложенного сигнала

      Просто коснитесь верхней части устройства для включения отложенного сигнала

      Отложите сигнал светового будильника касанием верхней части устройства. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.

      Пульсации света помогут вам расслабиться перед сном

      Пульсации света помогут вам расслабиться перед сном

      Вдохновляясь известными техниками дыхания и релаксации, мы создали функцию пульсирующего света, которая поможет вам расслабиться после активного дня и подготовиться ко сну. Дышите в ритме пульсирующего света или звука с закрытыми глазами, чтобы спокойно уснуть и отправиться в мир сновидений

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Нескользящие резиновые ножки
        Да
        Количество будильников
        2
        Тип повторного сигнала
        Отложенный сигнал
        Настройка уровня яркости дисплея
        Индивидуальная настройка
        Функция демонстрации для магазинов
        Да
        Заряжает мобильный телефон
        Да
        Шаг отложенного сигнала
        9 минут
        Управление со смартфона
        Нет

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        (включая адаптер) 0,9  кг
        Размеры изделия (ШxВxГ)
        225x220x120  миллиметра

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        100–240 В переменного тока
        Длина шнура
        1,5  м
        Выходной адаптер питания
        18 Вт
        Цвет задней части корпуса
        Глянцевый белый
        Тип лампы
        светодиодный

      • Звук

        FM-радио
        Да
        Количество пробуждающих звуков природы
        7
        Вход AUX
        Да
        Количество звуков для расслабления
        3

      • Индикатор

        Настройки яркости
        25
        Цветовые оттенки
        белый, оранжевый, желтый, янтарный
        Макс. уровень освещенности
        310
        Имитация солнца
        1

      • Безопасность и соответствие стандартам

        не содержит УФ-лучей
        Да
        Страна изготовления
        Китай

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          • *(Исследование Blauw 2008 г., 477 участников)
          • ** (Metrixlab 2011 г., 209 участников)