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Узнайте свой точный вес
Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Узнайте свой точный вес
Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.
Узнайте свой точный вес
Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Узнайте свой точный вес
Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.
Взвешивание до 150 кг с точностью 100 г.
Технология 4-х датчиков гарантирует надежные и точные результаты при каждом взвешивании.
Переключение между шестью гравитационными зонами корректирует точность весов, компенсируя гравитационные различия в разных частях мира.
Результаты взвешивания за секунды.
Встаньте на весы и взвешивание начнется автоматически. Не надо включать; не надо настраивать. Взвесится можно просто и быстро.
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары