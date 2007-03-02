HP2843/01
Satinelle
Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.
Для максимальной гигиены и простоты очистки.
Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены
Вес и габариты
Логистические данные
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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