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  • Satinelle Satinelle Satinelle

    Эпилятор

    HP2843/01

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

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    Эпилятор

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    Satinelle

    Уникальная эпиляционная система Philips

    Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

    Эпилирующую головку можно мыть

    Для максимальной гигиены и простоты очистки.

    Щеточка для простоты очистки

    Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      194 x 184 x 62 (ВxШxГ)  миллиметра
      Размеры A-box
      218 x 379 x 194 (ВxШxГ)  миллиметра
      Вес A-Box
      3626  г
      Вес F-Box
      565  г
      Количество предметов в A-box
      6  шт.

    • Логистические данные

      Количество поддонов (Европа)
      288  шт.
      Количество поддонов (Великобритания)
      360  шт.
      Размер поддона (Европа)
      1017 x 1200 x 800  миллиметра
      Размер поддона (Великобритания)
      1133 x 1200 x 1000  миллиметра

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Для простой очистки

    • Технические характеристики

      потребляемая мощность
      3  Вт
      Количество пинцетов
      20
      Напряжение
      Универсальный адаптер для любой страны  В
      Источник питания
      Перем. ток (сеть)
      Количество дисков
      21
      Мотор
      Мотор 14 В пост.ток
      движений в секунду, скорость 1
      600
      движений в секунду, скорость 2
      733
      об/мин скорость 1
      1900 мин
      об/мин скорость 2
      2200 мин

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Металлическая система эпиляции
      Да

    Badge-D2C

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