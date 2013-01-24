Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Эпилятор

HP2843/01
Общая оценка / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
    -{discount-value}

    Эпилятор

    HP2843/01
    Общая оценка / 5

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Satinelle

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Щеточка для простоты очистки

      Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

      Технические характеристики

      • Логистические данные

        Количество поддонов (Европа)
        288  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        360  шт.
        Размер поддона (Европа)
        1017 x 1200 x 800  миллиметра
        Размер поддона (Великобритания)
        1133 x 1200 x 1000  миллиметра

      • Особенности

        Металлическая система эпиляции
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        напряжение
        Универсальный адаптер для любой страны  В
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1900 мин
        об/мин скорость 2
        2200 мин

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Для простой очистки

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        194 x 184 x 62 (ВxШxГ)  миллиметра
        Вес F-Box
        565  г
        Размеры A-box
        218 x 379 x 194 (ВxШxГ)  миллиметра
        Вес A-Box
        3626  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии