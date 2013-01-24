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Satinelle

Эпилятор

HP2844/00
Общая оценка / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    Satinelle Эпилятор

    HP2844/00
    Общая оценка / 5

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle

    Уникальная система эпиляции Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся мягкими и тонкими.

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      Satinelle

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Щеточка для простоты очистки

      Щеточка для простоты очистки и оптимальной гигиены

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1900 мин
        об/мин скорость 2
        2200 мин
        Источник питания
        Переменный ток (сеть)
        напряжение
        100 В, 110 - 127 В или 220 - 240 В (50-60 Гц)
        Мотор
        питание от постоянного тока
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20

      • Аксессуары

        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        184 x 194 x 62  миллиметра
        Дизайн упаковки
        закрытая подарочная коробка с возможностью подвешивания
        Вес F-Box
        560  г
        Размеры A-box
        379 x 194 x 218  миллиметра
        Вес A-Box
        3600  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

      • Логистические данные

        Размер поддона (Европа)
        80 x 120  см
        Количество A-коробов на один уровень (Европа)
        12
        Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
        15
        Количество уровней (Европа)
        4
        Количество уровней (Великобритания)
        4
        Количество поддонов (Европа)
        288  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        360  шт.
        Размер поддона (Великобритания)
        100 x 120  см
        Код CTV
        Да

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