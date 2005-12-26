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Salon Airstylist Essential

Фен-щетка

HP4624/00
Общая оценка / 5
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    Salon Airstylist Essential Фен-щетка

    HP4624/00
    Общая оценка / 5

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Salon Airstylist Essential Фен-щетка

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Salon Airstylist Essential Фен-щетка

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащен двумя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

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      Создайте Ваш собственный стиль укладки

      Salon Airstylist Essential

      • 400 Вт
      Локоны и завитки

      Локоны и завитки

      • Особенности

        Две насадки
        Создать вашу уникальную прическу
        Два температурных режима
        Создать ваш собственный стиль
        400 Вт
        Для простого получения быстрых результатов

      • Аксессуары

        Щётка со втягиваемой щетиной
        Для расчесывания волн и локонов
        Фасонная щетка
        Для объема и блеска

      • Технические характеристики

        напряжение
        220-240~  В
        Частота
        50—60  Гц
        Питание
        400  Вт
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик
        Длина шнура
        200  м
        Цвет/отделка
        Фиолетовый и синий

      • Вес и габариты

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        53x52x225  мм
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        360  г
        Размеры F-box
        230x60x200  мм
        Объем F-box
        2760  см³
        Вес F-box [включая устройство]
        520  г
        Размеры A-box
        475x258x220  мм
        Объем A-box
        26961  см³
        Вес A-Box
        500  г
        Количество F-boxes в A-box
        8

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Поддон

        Количество
        1200x800x1904
        Количество коробок на один ряд
        384
        Количество уровней
        8

      • Логистические данные

        Код 12NC
        884462400000
        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

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