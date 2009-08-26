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Выпрямитель

HP4625/00
Общая оценка / 5
  • Великолепный внешний вид Великолепный внешний вид Великолепный внешний вид
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    Выпрямитель

    HP4625/00
    Общая оценка / 5

    Великолепный внешний вид

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Великолепный внешний вид

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

    Великолепный внешний вид

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выпрямитель

    Великолепный внешний вид

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

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      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

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      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Разумный современный дизайн делает этот фен компактным и эргономичным. Благодаря этим характеристикам фен имеет небольшой вес, его удобно держать и брать с собой в поездки куда угодно — ведь он такой маленький.

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      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

      Удобное зеркальце

      В любой момент вы можете убедиться, что ваша прическа идеальна.

      • Технические характеристики

        напряжение
        ~100-240  В
        Частота пост. тока (стайлер)
        50/60  Гц
        Напряжение бритвы для лица
        1,5 пост. ток  В
        Мощность стайлера в ваттах
        17  В
        Мощность бритвы для лица в ваттах
        0,45  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Материал корпуса стайлера
        ПЭТ
        Цвет/отделка
        Да

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Поддон

        Габариты поддона
        1200 x 800  мм
        Количество
        280
        Количество уровней
        7
        Количество A-boxes в уровне
        5

      • Логистические данные

        EAN F-box
        Да
        Страна изготовления
        Китай
        Код CTV
        8844-625-00

      • Вес и размеры F-box

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        300 (Д) x 45 (Ш) x 50 (В)  мм
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        400  г
        Размеры F-box
        225 (200) (Д) x 70 (62) (Ш) x 240 (В)  мм
        Объем F-box
        3490  см³
        Вес F-box [включая устройство]
        590  г

      • Вес и размеры A-box

        Размеры
        466 (Д) x 313 (Ш) x 258 (В)  мм
        Вес
        5100  г
        Количество F-boxes в A-box
        8

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