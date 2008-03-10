HP4638/00
Блестящий результат!
Пусть волосы сияют! Позвольте волосам быть блестящими, как глянец, с выпрямителем Philips SalonStraight Active Ion. Система ионизации, керамические пластины и температура профессиональной укладки обеспечат превосходные результаты.Узнать обо всех преимуществах
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Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.
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Технические характеристики
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