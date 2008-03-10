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  • Блестящий результат! Блестящий результат! Блестящий результат!

    Выпрямитель

    HP4638/00

    Блестящий результат!

    Пусть волосы сияют! Позвольте волосам быть блестящими, как глянец, с выпрямителем Philips SalonStraight Active Ion. Система ионизации, керамические пластины и температура профессиональной укладки обеспечат превосходные результаты.

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    Выпрямитель

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    Блестящий результат!

    SalonStraight Active Ion

    • 180 °C
    • Керамика
    • IonBoost
    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

    Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

    Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

    Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

    Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

    Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

    Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Легкая фиксация пластин для удобства хранения

    Легкая фиксация пластин для удобства хранения

    Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Индикатор включения/выключения

    Индикатор включения/выключения

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Прическа в данный момент
      • Прямые
      • Кудрявые
      • Волнистые
      Толщина волос
      • Густые
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      Для ослабленных волос
      Да

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110—127 и 220—240  В
      Питание
      29-32  Вт
      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      черный
      Материал корпуса стайлера
      ПЭТ

    Badge-D2C

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