Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Щипцы для завивки

HP4657/00
Общая оценка / 5
  • Блестящие локоны без проблем Блестящие локоны без проблем Блестящие локоны без проблем
    -{discount-value}

    Щипцы для завивки

    HP4657/00
    Общая оценка / 5

    Блестящие локоны без проблем

    Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Щипцы для завивки

    Блестящие локоны без проблем

    Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах

    Блестящие локоны без проблем

    Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Щипцы для завивки

    Блестящие локоны без проблем

    Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все curlers

      Блестящие локоны без проблем

      Щипцы для завивки волос SalonCurl Essential

      • Корпус диаметром 16 мм
      • Температура нагрева 180 C
      • Хромированное
      Насадка диаметром 16 мм для создания упругих кудряшек и локонов

      Насадка диаметром 16 мм для создания упругих кудряшек и локонов

      Насадка диаметром 16 мм для создания упругих кудряшек и локонов, позволяющих всегда выглядеть молодо и привлекательно

      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе: загорается белым, когда прибор готов к работе

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        180  °C
        Температурный диапазон
        одна настройка
        Время нагрева
        120 с
        Цвет/отделка
        белый и зеленый лайм
        Длина шнура
        1,8  м
        Диаметр корпуса
        16  миллиметра
        Тип нагревателя
        Керамический нагреватель PTC
        напряжение
        поддержка разных стандартов

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Упругие кудряшки и локоны
        Длина волос
        • Средние
        • Длинные
        Толщина волос
        • Густые
        • Тонкие
        • Средние

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии