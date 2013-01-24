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Блестящие локоны без проблем
Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящие локоны без проблем
Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах
Блестящие локоны без проблем
Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Блестящие локоны без проблем
Щипцы для завивки идеально подходят для создания упругих кудряшек и локонов Узнать обо всех преимуществах
Насадка диаметром 16 мм для создания упругих кудряшек и локонов, позволяющих всегда выглядеть молодо и привлекательно
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Индикатор готовности к работе: загорается белым, когда прибор готов к работе
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание