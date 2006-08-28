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Щипцы для завивки

HP4658/00
Общая оценка / 5
  • Создание великолепных локонов Создание великолепных локонов Создание великолепных локонов
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    Щипцы для завивки

    HP4658/00
    Общая оценка / 5

    Создание великолепных локонов

    Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Щипцы для завивки

    Создание великолепных локонов

    Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

    Создание великолепных локонов

    Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Щипцы для завивки

    Создание великолепных локонов

    Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах

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      Создание великолепных локонов

      Щипцы для завивки SalonCurl Ceramic

      • SalonCurl Ceramic
      • Керамика
      • Диаметр 20 мм
      Диаметр 20 мм для очаровательных локонов

      Диаметр 20 мм для очаровательных локонов

      Для создания очаровательных локонов следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 20 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн.

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе: загорается белым, когда прибор готов к работе

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      • Особенности

        Диаметр корпуса
        20  mm
        Цвет/отделка
        темный пурпур и золото
        Длина шнура
        2,2  m
        Керамическое покрытие
        Да
        Время нагрева
        60 секунд
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Максимальная температура
        180  °C
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Напряжение
        поддержка разных стандартов
        Шнур на шарнире
        Да
        Тип нагревателя
        Керамический нагреватель PTC
        Петелька для подвешивания
        Да
        Температурный диапазон
        одна настройка

      • Тип волос

        Конечный результат
        Упругие задорные кудряшки
        Длина волос
        • Средний
        • Длинные
        Толщина волос
        • Тонкие
        • Средний
        • Густые

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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