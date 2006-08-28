Создание великолепных локонов
Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создание великолепных локонов
Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах
Создание великолепных локонов
Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создание великолепных локонов
Тугие или мягкие, аккуратно уложенные или задорные локоны? Теперь с помощью SalonCurl Ceramic вы сможете создать любой понравившийся образ. Благодаря корпусу 20 мм и профессиональному керамическому покрытию эти щипцы обеспечивают непревзойденный результат укладки по сравнению с другими моделями. Узнать обо всех преимуществах
Для создания очаровательных локонов следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 20 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Индикатор готовности к работе: загорается белым, когда прибор готов к работе
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Особенности
Тип волос
Обслуживание
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