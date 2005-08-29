Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете

Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда!