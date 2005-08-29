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  • Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете

    Фен-щетка

    HP4674/00

    Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете

    Теперь ваши волосы будут безупречно гладкими и блестящими каждый день. Стайлер SalonAirstylist Ion мощностью 1000 Вт сочетает в себе функцию ионизации, четыре насадки для укладки и профессиональную мощность. Сделайте волосы гладкими и послушными раз и навсегда!

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    Фен-щетка

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    Блестящие прямые волосы - стиль, о котором вы мечтаете

    Salon Airstylist Ion

    • 1000 Вт
    • Керамика
    • 4 насадки
    1000 Вт для профессиональных результатов

    1000 Вт для профессиональных результатов

    Этот воздушный стайлер с мощностью нагревателя 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

    Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

    Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

    Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

    38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

    38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

    Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

    Щетка из натуральной щетины для придания волосам объема и дополнительного блеска

    Щетка из натуральной щетины для придания волосам объема и дополнительного блеска

    Натуральная щетина мягко разглаживает волосяные чешуйки и придает волосам дополнительный блеск.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

    Холодный обдув для бережной сушки

    Холодный обдув для бережной сушки

    Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Эргономичная ручка обеспечивает удобство использования

    Особый дизайн ручки делает ее удобной в использовании, и она не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      Да
      Круглая щетка с убирающимися зубчиками
      Да
      Щетка из натуральной смешанной щетины
      Да

    • Тип волос

      Конечный результат
      Сочетание стилей
      Толщина волос
      • Тонкие
      • Средний
      • Густые
      Длина волос
      • Средний
      • Длинные

    • Технические характеристики

      Цвет/отделка
      темно-синий и золотой
      Длина шнура
      1,8  м
      Мощность в ваттах
      1000  Вт

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Настройки
      3 режима скорости/температуры
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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