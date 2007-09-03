Превосходный результат при создании любой укладки
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный результат при создании любой укладки
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах
Превосходный результат при создании любой укладки
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный результат при создании любой укладки
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах
Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Благодаря выпрямляющей насадке можно создавать идеально прямые прически.
Благодаря тонкому стайлеру можно создавать модные, стильные локоны и завитки.
Благодаря стайлеру для точной укладки можно укладывать волосы начиная с корней и создавать объем многослойных причесок.
Технические характеристики
Поддон
Логистические данные
Возможность обслуживания
Вес и габариты
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