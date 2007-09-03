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SalonStraight Freestyle

Мультистайлер

HP4681/00
Общая оценка / 5
  • Превосходный результат при создании любой укладки Превосходный результат при создании любой укладки Превосходный результат при создании любой укладки
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    SalonStraight Freestyle Мультистайлер

    HP4681/00
    Общая оценка / 5

    Превосходный результат при создании любой укладки

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Freestyle Мультистайлер

    Превосходный результат при создании любой укладки

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходный результат при создании любой укладки

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Freestyle Мультистайлер

    Превосходный результат при создании любой укладки

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный результат при создании любой укладки

      SalonStraight Freestyle

      • 190 °C
      • Керамика
      • 3 насадки
      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Выпрямитель волос для создания гладкой прически

      Благодаря выпрямляющей насадке можно создавать идеально прямые прически.

      Тонкий стайлер для создания стильных локонов

      Благодаря тонкому стайлеру можно создавать модные, стильные локоны и завитки.

      Насадка для создания прикорневого объема позволяет создать объемную, многослойную прическу

      Благодаря стайлеру для точной укладки можно укладывать волосы начиная с корней и создавать объем многослойных причесок.

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Материал корпуса стайлера
        различно
        Мощность
        35  Вт
        Длина шнура
        1,8  м

      • Поддон

        Количество
        1200 x 800
        Количество уровней
        7
        Количество A-boxes в уровне
        7

      • Логистические данные

        Код 12NC
        88446810001
        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Вес и габариты

        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        660  г
        Размеры F-box
        225x600x195  миллиметра
        Вес F-box [включая устройство]
        857  г
        Размеры A-box
        416x266x259  миллиметра
        Вес A-Box
        6856  г
        Количество F-boxes в A-box
        8

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