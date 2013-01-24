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Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
Сделайте волосы послушными с выпрямителем SalonStraight Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
Сделайте волосы послушными с выпрямителем SalonStraight Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
Сделайте волосы послушными с выпрямителем SalonStraight Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
Сделайте волосы послушными с выпрямителем SalonStraight Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос. Узнать обо всех преимуществах
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Мягкая прорезиненная ручка с эргономичным дизайном не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.
Турмалин — это драгоценный камень с натуральными ионными свойствами. Эти свойства оказались полезными при создании керамических выпрямляющих пластин. Особые пластины сочетают в себе уникальные преимущества керамики и турмалина и идеально распределяют тепло по своей поверхности, что обеспечивает их легкое скольжение и придает волосам блеск. Наслаждайтесь гладкими, послушными волосами благодаря укладке с помощью керамико-турмалиновых пластин.
Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.
Технические характеристики
Возможность обслуживания
Тип волос