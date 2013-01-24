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SalonMultistylist

Мультистайлер

HP4696/10
Общая оценка / 5
  • Оригинальные прически, постоянная забота Оригинальные прически, постоянная забота Оригинальные прически, постоянная забота
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    SalonMultistylist Мультистайлер

    HP4696/10
    Общая оценка / 5

    Оригинальные прически, постоянная забота

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonMultistylist Мультистайлер

    Оригинальные прически, постоянная забота

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

    Оригинальные прически, постоянная забота

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonMultistylist Мультистайлер

    Оригинальные прически, постоянная забота

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

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      Оригинальные прически, постоянная забота

      Стайлер SalonSuper Stylist

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

      Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

      Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

      Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

      3 стиля: прямые волосы, локоны, волны

      3 стиля: прямые волосы, локоны, волны

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

      Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

      Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

      Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

      Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

      Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

      Большие щипцы для создания крупных локонов

      Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

      В комплекте заколки для легкой укладки

      Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      В комплекте щетка для придания волосам гладкости

      Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        25  Вт
        напряжение
        100—240 В  В
        Цвет/отделка
        голубой
        Длина шнура
        1,8  м
        Материал корпуса
        различно

      • Тип волос

        Прическа в данный момент
        • Прямые
        • Волнистые
        • Кудрявые
        Конечный результат
        Сочетание стилей
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        Толщина волос
        Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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