HP4696/10
Оригинальные прически, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
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Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.
Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.
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Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.
Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.
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