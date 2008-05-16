Ключевые слова для поиска

  • Оригинальные прически, постоянная забота Оригинальные прически, постоянная забота Оригинальные прически, постоянная забота

    SalonMultistylist Мультистайлер

    HP4696/10

    Оригинальные прически, постоянная забота

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 8-в-1 имеет 8 многофункциональных керамических насадок для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonMultistylist Мультистайлер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Оригинальные прически, постоянная забота

    Стайлер SalonSuper Stylist

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор готовности к работе

    Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

    Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

    Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

    Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

    3 стиля: прямые волосы, локоны, волны

    3 стиля: прямые волосы, локоны, волны

    .

    Индикатор включения/выключения

    Индикатор включения/выключения

    Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

    Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

    Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

    Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

    Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

    Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

    Большие щипцы для создания крупных локонов

    Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

    В комплекте заколки для легкой укладки

    Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

    Термоизолированный чехол

    Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

    В комплекте щетка для придания волосам гладкости

    Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

    • Тип волос

      Прическа в данный момент
      • Прямые
      • Волнистые
      • Кудрявые
      Конечный результат
      Сочетание стилей
      Толщина волос
      Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний

    • Технические характеристики

      Питание
      25  Вт
      Цвет/отделка
      голубой
      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      100—240 В  В
      Материал корпуса
      различно

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.