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  • Больше оригинальных причесок, постоянная забота Больше оригинальных причесок, постоянная забота Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Мультистайлер

    HP4698/10

    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

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    Мультистайлер

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    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

    Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

    Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

    С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Индикатор включения/выключения

    Индикатор включения/выключения

    Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

    Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

    Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

    Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

    Большие щипцы для создания крупных локонов

    Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

    Щипцы спиралевидной формы для создания мягких волн

    Корпус щипцов спиралевидной формы позволяет с легкостью создавать свободные мягкие волны.

    В комплекте заколки для легкой укладки

    Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

    Термоизолированный чехол

    Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Сочетание стилей
      Прическа в данный момент
      • Прямые
      • Волнистые
      • Кудрявые
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      Толщина волос
      Тонкие
      Для ослабленных волос
      Да

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      100—240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Питание
      25  Вт
      Цвет/отделка
      различно
      Материал корпуса
      различно

    Badge-D2C

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