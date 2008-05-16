HP4698/10
Больше оригинальных причесок, постоянная забота
Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonMultistylist 10-в-1 оснащен десятью многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.
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Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.
Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.
Корпус щипцов спиралевидной формы позволяет с легкостью создавать свободные мягкие волны.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
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