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Voyager Twist

Фен

HP4819/00
Общая оценка / 5
  • Превосходная укладка в любых условиях Превосходная укладка в любых условиях Превосходная укладка в любых условиях
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    Voyager Twist Фен

    HP4819/00
    Общая оценка / 5

    Превосходная укладка в любых условиях

    Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Voyager Twist Фен

    Превосходная укладка в любых условиях

    Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная укладка в любых условиях

    Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Voyager Twist Фен

    Превосходная укладка в любых условиях

    Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах

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      • 1400 Вт
      • Переключение напряжения
      • Складной
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      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        1400  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Корпус темно-синего цвета, плавно переходящего в металлик
        напряжение
        120-230 В  В
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик

      • Вес и габариты

        Вес A-Box
        405  г
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        340  г
        Размеры F-box
        120x220x80  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        470  г
        Размеры A-box
        338x262x232  мм

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Поддон

        Количество поддонов
        1200x800x2000  шт.
        Количество уровней
        8
        Количество A-boxes в уровне
        10

      • Логистические данные

        EAN F-box
        8710103172352
        EAN A-box
        8710103172369
        Страна изготовления
        PRC
        Код 12NC
        884481900000

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