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Превосходная укладка в любых условиях
Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная укладка в любых условиях
Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная укладка в любых условиях
Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная укладка в любых условиях
Компактный фен мощностью 1400 Вт со складной ручкой, двумя режимами скорости, двойным выбором напряжения и насадкой для укладки. Узнать обо всех преимуществах
Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки с помощью щетки для волос
Стильный футляр позволяет брать прибор с собой в поездку и делает еще более удобным его хранение.
Складная ручка делает этот маленький, мощный прибор еще более компактным - это исключительно удобно для хранения и поездок!
Технические характеристики
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Поддон
Логистические данные