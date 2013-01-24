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Фен

HP4841/00
Общая оценка / 5
  • 2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки 2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки 2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки
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    Фен

    HP4841/00
    Общая оценка / 5

    2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фен

    2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

    2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фен

    2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

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      2 режима нагрева/скорости и съемная насадка для укладки

      Компактный

      • 1200 Вт

      Два регулируемых режима для бережной сушки волос

      Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.

      Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки

      Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки с помощью щетки для волос

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1200  Вт
        Цвет/отделка
        Темно-синий и голубой

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