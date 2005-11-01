Фен HP4847/00
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный компактный фен
Компактный фен мощностью 1400 Вт позволяет быстро создать превосходную укладку.
2 режима скорости для бережной сушки
Бережная сушка благодаря двум режимам скорости
Насадка-диффузор для придания объема
Диффузор создает объем для прекрасной, упругой укладки.
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