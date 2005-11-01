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Фен

HP4847/00
Общая оценка / 5
  • Мощный компактный фен Мощный компактный фен Мощный компактный фен
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    Фен

    HP4847/00
    Общая оценка / 5

    Мощный компактный фен

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    Фен

    Мощный компактный фен

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    Мощный компактный фен

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Мощный компактный фен

    Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный компактный фен

      • 1400 Вт
      • Компактный
      Мощный компактный фен

      Мощный компактный фен

      Компактный фен мощностью 1400 Вт позволяет быстро создать превосходную укладку.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

      Насадка-диффузор для придания объема

      Диффузор создает объем для прекрасной, упругой укладки.

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1400  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        фиолетовый
        Материал корпуса
        ПК

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Особенности

        Два температурных режима
        Да

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